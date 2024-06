Nach Putin-Statement: Rod Stewart in Leipzig ausgebuht

Am Freitag machte Rod Stewart im Rahmen seiner Abschiedstour in der sächsischen Grossstadt halt. Das Konzert lief laut anwesenden Beobachtern gut. Bis Stewart «Rhythm of My Heart» anstimmte. Den Song von 1991 hat der Schotte stets als Antikriegssong bezeichnet. Bevor Stewart das Lied intonierte, rief er ein saftiges «Fuck Putin» in die Menge. Daraufhin wurde es wohl still in der Quarterback Immobilien Arena. Der Superstar verlor laut der «FAZ» das Publikum.