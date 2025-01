Ab 10. Januar bei Sky und Wow

Nach Quotenmeilenstein: So geht «The Rookie» in Staffel 7 weiter

Nach einem Quotenmeilenstein in Season 6 startet «The Rookie» bei Sky und Wow in Staffel 7 – kurz nach dem Auftakt in den USA. John Nolan (Nathan Fillion) und seine Bailey bekommen in den neuen Folgen endlich Nachwuchs. Doch ihr Glück wird gleich bedroht.