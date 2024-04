Nach Reboot-News: «Blair Witch Project»-Stars wollen Geld

Darsteller bringen sich als Geheimwaffe ins Gespräch

Leonard, Donahue und Williams wollen nicht nur eine rückwirkende finanzielle Entschädigung, sondern auch ein Mitspracherecht für die Zukunft. Sie möchten bei allen kommenden Projekten und Produkten, die mit ihrem Namen oder ihrem Bild beworben werden, konsultiert werden. Sie bringen sich als Geheimwaffe ins Spiel, da kaum jemand so viel Expertise mitbringe und wisse, was die Fans wollen. Sie merken an, dass ein Sequel (2000) und ein Reboot (2016) bei Fans und Kritik gescheitert seien. An beiden Filmen waren sie nicht beteiligt.