Nach Reitunfall und OP: Prinzessin Amalia nimmt ersten Termin wahr

Prinzessin Amalia hatte sich am 10. Juni bei einem Sturz vom Pferd den Oberarm gebrochen. Das gaben die Royals noch am selben Tag in einem Statement bekannt. Am 11. Juni gab das niederländische Königshaus in einer Mitteilung ein Update. Demnach wurde die Tochter von König Willem–Alexander und Königin Máxima (54) im UMC Utrecht erfolgreich operiert. «Die Operation verlief reibungslos», hiess es. Die Prinzessin blieb bis Donnerstag zur Überwachung in der Klinik.