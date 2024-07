Nach riesigem Kassenflop: Kevin Costners «Horizon 2» wird verschoben

Der Grund für diese Entscheidung sind offensichtlich die desolaten Ticketerlöse, die der erste Teil an den US–amerikanischen Kinokassen erwirtschaftete. Dort lief der Western bereits seit dem 16. Juli und spielte von den kolportierten 100 Millionen Dollar Produktionskosten nur einen Bruchteil ein. So spülte der Streifen bisher nur rund 23 Millionen Dollar in den USA zurück in die Kassen und wurde bereits vorzeitig aus dem Programm genommen. Costner selbst schoss aus eigener Tasche ursprünglich 36 Millionen US–Dollar zu und ging mit dem Mammut–Projekt ein grosses finanzielles Wagnis ein. In Deutschland kommt das Epos erst am 22. August in die Kinos. In Ländern wie Frankreich oder Grossbritannien läuft der Film bereits, floppte dort aber ebenso phänomenal.