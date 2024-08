Nach Rosenkrieg: Billy Ray Cyrus und Firerose sind geschieden

«Der absolut verrückteste Betrug, von dem ich je gehört habe»

Nun ist die hässliche Scheidung beendet. Der «Achy Breaky Heart»–Sänger und Firerose – geborene Johanna Rose Hodges – haben die entsprechenden Dokumente in Tennessee unterschrieben und versiegelt. Es heisst, die beiden hätten sich am Freitag in einer Meditation auf die Vereinbarung geeinigt. Die australische Sängerin wird demnach von ihrem Ex keinen einzigen Dollar bekommen, wie auch «Page Six» berichtete. Aber Cyrus wird auf seine Ansprüche auf Tantiemen für Songs verzichten, die sie gemeinsam geschrieben und veröffentlicht haben. Laut der Seite hatte Firerose ihren Nachnamen offiziell in Cyrus geändert – und der Vater von sechs Kindern glaubt, dass sie ihn nur aus diesem Grund geheiratet hat.