Nach Rosenkrieg: Cora Schumacher möchte wieder Brinkmann heissen

Oliver Pochers (46) frühere Partnerin Amira Aly (31) machte es gerade vor, und kehrte in der TV–Show «Schlag den Star» am Samstagabend (24. August) zu ihrem Mädchennamen «Aly» zurück. Nachdem Ralf Schumachers (49) ehemalige Ehefrau Cora Schumacher (47) zuletzt heftig in der Öffentlichkeit mit ihrem einstigen Partner aneinandergeraten war, möchte nun anscheinend auch sie den Nachnamen ihres Ex–Gatten ablegen. Das verriet die 47–Jährige ebenfalls am Samstagabend in der Sendung «Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach».