Nach Royal-Lunch: Heidi Klum feiert mit Topstars in Los Angeles

Mittagessen mit dem britischen Thronfolger Prinz William (42) in Kapstadt und kurz darauf Party mit Hollywoods Topstars: Heidi Klum (51) hat sich am Samstagabend (9. November) bei der «Baby2Baby»–Gala auf dem roten Teppich gezeigt. Charlize Theron (49), Jessica Alba (43) oder Katy Perry (40) gehörten ebenfalls zu den zahlreichen Promis auf dem Event in Los Angeles.