Nach Rückzug: Neues Foto von Thomas Gottschalk löst Begeisterung aus

Viel Zuspruch für an Krebs erkrankten Moderator

Die Fotoreihe sorgte für viele begeisterte Stimmen in der Kommentarspalte. «Es ist toll, ihn so glücklich zu sehen» oder «Wie schön von Thomas zu hören und zu lesen» ist dort neben vielen Genesungswünschen zu lesen. «Freut mich, dass es Thomas Gottschalk so gut geht», kommentierte ein User die Bilder. «Schön, Thomas Gottschalk mit Karina so fröhlich zu sehen», fügte eine Nutzerin an. «Weiterhin gute Genesung und lass doch öfter mal von dir hören, lieber Thomas!» Auch andere User machten deutlich, wie sehr ihnen der Showmaster fehlt: «Ich vermisse seinen Schalk, Witz, Humor, Schlagfertigkeit etc. auf dem Bildschirm.»