Nach Scarlett Johansson: Nächster Marvel-Star für «The Batman 2»?

Sebastian Stan hat sich nicht nur in Superheldenspektakeln einen Namen gemacht. Der gebürtige Rumäne gewann 2024 bei der Berlinale den silbernen Bären als bester Hauptdarsteller in «A Different Man». 2025 war Stan für seine Darstellung des jungen Donald Trump (79) in «The Apprentice» erstmals für einen Oscar nominiert. Zu seinen weiteren Filmen zählt der Netflix–Thriller «The Devil All the Time», in dem Stan an der Seite von Robert Pattinson auftrat.