Nach Scheidung: Angelina Jolie schillert zusammen mit Tochter Zahara

Zu der Preisverleihung am 5. Januar in Los Angeles erschien die 49–jährige Schauspielerin in einem perlenbesetzten Dress von Alexander McQueen. Das bodenlange Kleid war mit einigen transparenten Einsätzen und Perlen und Kristallen verziert und sorgte für jede Menge Dramatik. Jolie präsentierte den Fotografen auch ihren neuen Pony, ihr Make–up hatte sie schlicht gehalten. Ihre Tochter Zahara trug ein passendes weisses Kleid mit einem schwarzen baumartigen Muster auf einer Seite. Die 19–Jährige steckte ihr langes Haar für den Auftritt hoch. Mutter und Tochter posierten auf dem roten Teppich im Übrigen über weite Strecken Hand in Hand.