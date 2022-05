Nach Scheidung: Bill Gates hat seiner Familie «viel Schmerz bereitet»

«Ich habe sicherlich Fehler gemacht»

Im März hatte Melinda French Gates «CBS Mornings» ein Interview gegeben, in dem sie unter anderem darüber gesprochen hatte, dass die Ehe nicht an einem bestimmten Moment oder Problem gescheitert sei. «Es kam einfach ein Zeitpunkt, an dem es genug war, bei dem mir klar wurde, es war einfach nicht gesund und ich konnte dem was wir hatten nicht mehr trauen», erklärte die 57-Jährige. Sie habe viele Tränen vergossen, sei an anderen Tagen aber auch wütend gewesen.