Nach Scheidung von Amira Pocher: Spielt Oliver Pocher nur eine Rolle?

Feierabendgestaltung mit Schlagkraft: Nur ein Jahr nach Bekanntwerden ihrer Trennung wurden Amira (31) und Oliver Pocher (46) am Montag (29. Juli) vor dem Familiengericht in Köln offiziell geschieden. Ein Termin, der aufwühlt: «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht nervös bin. Ich weiss, dass es eine emotionale Talfahrt wird», sagte Visagistin Amira kurz vorher in ihrem Podcast «Liebes Leben».