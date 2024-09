Nach Scheidung von Joe Jonas: Sophie Turner zeigt neuen Partner

Erst vor wenigen Tagen fand die Promi–Ehe von Joe Jonas (35) und Sophie Turner (28) ein Ende. Nach der offiziellen Scheidung von dem Musiker hat «Game of Thrones»–Star Turner nun auf Instagram ihren neuen Partner präsentiert. In dem sozialen Netzwerk postete sie am Montag (16. September) eine Reihe von Bildern, und widmete dabei erstmalig zwei Solo–Aufnahmen dem britischen Aristokraten Peregrine Pearson (29).