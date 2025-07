Nach Scheidung von Sacha Baron Cohen: Isla Fisher blickt nach vorne

Im November kommt der dritte Teil der «Now You See Me»–Reihe in die Kinos, in dem sie nach einer Pause wieder als Zauberkünstlerin zu sehen ist. Zusätzlich stehen weitere Projekte auf ihrer Liste: die Action–Komödie «Playdate», die Komödie «Spa Weekend» und das Coming–of–Age–Drama «Jay Kelly» mit George Clooney (64).