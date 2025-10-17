Nach Scheidung von Sofía Vergara: Joe Manganiello hat sich verlobt

Vergara hatte Anfang 2024 in einem Interview mit der spanischen Zeitung «El País» über das Ehe–Aus gesprochen. Sie erklärte, die Beziehung sei gescheitert, weil ihr Mann jünger gewesen sei und Kinder gewollt habe. «Ich wollte keine alte Mutter sein», zitierte die Zeitung die heute 53–Jährige. Diese Darstellung wies Manganiello Monate später im "Men's Journal" entschieden zurück. Er betonte, dass er seiner damaligen Frau versprochen habe, sie nicht zu verlassen, falls es mit dem Kinderwunsch nicht klappen sollte – daran habe er sich gehalten. Die Wahrheit sei vielmehr, dass sich beide einfach auseinanderentwickelt hätten.