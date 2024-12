Nach Schlaganfall: Frau von Queen-Gitarrist Brian May gibt Update

Grosse Sorgen um seine Gesundheit

Anfang September hatte May die erschreckende Nachricht auf seinem Instagram–Account mit seinen Fans geteilt. Er habe «vor etwa einer Woche [...] einen leichten Schlaganfall» gehabt. «Ich tue, was man mir sagt, nämlich im Grunde nichts, ich habe Hausarrest. Ich darf nicht ausgehen, nicht Auto fahren, nicht in ein Flugzeug steigen, ich darf meinen Puls nicht zu sehr in die Höhe treiben. Aber mir geht es gut», so May.