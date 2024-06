Nach Schlaganfall: Katy Karrenbauer ist zurück auf dem roten Teppich

Katy Karrenbauer will «immer positiv» denken

Nun scheint es Karrenbauer besser zu gehen. Beim «Fest der Produktions Allianz» sagte die 61–Jährige in einem Interview mit RTL auf die Frage, wie sie mit ihrer Diagnose umgehe: «Immer positiv, ohne Zuversicht geht eigentlich gar nichts im Leben.» Die Schauspielerin und Sängerin fügte hinzu: «Wie sagte die Neurologin neulich so schön? ‹Wissen Sie was? Das ganze Leben ist ein Risiko.› Also insofern darf man nur positiv bleiben.»