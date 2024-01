Nach Schlägerei: «Beverly Hills, 90210»-Star Ian Ziering mit Statement

Der US–amerikanische Schauspieler Ian Ziering (59), bekannt aus der Kult–Teenieserie «Beverly Hills, 90210», hat sich erstmals zu der Schlägerei geäussert, in die er am Silvestertag in Los Angeles verwickelt war. Ein Video, das beim US–Promiportal «TMZ» zu sehen ist, zeigt Ziering, wie er am 31. Dezember 2023 aus seinem Auto aussteigt, nachdem ein Minibike–Fahrer dieses offenbar gestreift oder beschädigt hat. Eine ganze Gruppe an Motorradfahrern schlug in der Folge geschlossen auf den Darsteller ein. Dieser bezeichnete den Vorfall jetzt auf Instagram als «alarmierend».