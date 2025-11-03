Nach Schüssen auf ihr Büro: Shirin David meldet sich erstmals zu Wort

In der Nacht zum Freitag fielen mehrere Schüsse auf das Berliner Büro von Shirin David. Unbekannte feuerten laut Informationen der «Bild»–Zeitung insgesamt drei Projektile auf die Glastür des Gebäudes an der Kurfürstenstrasse in Schöneberg ab, in dem die Rapperin und ihr Management ihren Sitz haben. Verletzt wurde niemand, doch der Vorfall sorgt für erhebliche Unruhe. Am Sonntag meldete sich die 30–Jährige erstmals in ihrem kostenpflichtigen Broadcast–Channel auf Instagram zu Wort – und richtete deutliche Worte an den oder die mutmasslichen Täter.