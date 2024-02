Nach Schüssen: Patrick Mahomes «betet» für Kansas City

Patrick Mahomes: «Ich bete für Kansas City»

Zuvor feierten Tausende, überwiegend rot gekleidete Fans den Sieg der Kansas City Chiefs in der Stadt. Die Stadtverwaltung hatte die Zahl der Zuschauer auf über eine Million geschätzt. Die Schüsse fielen westlich des Bahnhofs Union Station in der Nähe des Parkhauses. Die Menschen wurden aufgefordert, das Gebiet so schnell wie möglich zu verlassen. Star–Quarterback Patrick Mahomes (28) äusserte sich auf X mit drei gefalteten Händen und den Worten: «Ich bete für Kansas City.»