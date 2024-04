Nach schweren Vorwürfen: Mehrere Dokus über Sean Combs in der Mache?

Bis zu fünf Dokus über den Rapper?

Mehrere Quellen aus der Filmindustrie sollen dem US–Klatschportal «TMZ» verraten haben, dass Produktionsfirmen in den USA und in Grossbritannien angeblich an Dokumentationen arbeiten. Die Dokus seien unmittelbar nach den Durchsuchungen im März in Angriff genommen worden. Den anonymen Quellen zufolge seien derzeit mindestens fünf Produktionsfirmen dabei, Menschen aus Combs' Umfeld zu kontaktieren – von ehemaligen Tänzerinnen und Tänzern, bis hin zu Führungskräften beim Label Bad Boy Records.