Nach schwerer Ehekrise: Anna und Gerald Heiser feiern Hochzeitstag

In ihrem emotionalen Text blickt Anna Heiser zurück auf eine Zeit voller Unsicherheit: «Es war eine der schwersten Zeiten unseres Lebens. Tränen, Zweifel, Gespräche bis tief in die Nacht. Momente, in denen ich nicht wusste, ob wir es schaffen.» Doch sie und Gerald hätten für sich und ihre gemeinsame Familie gekämpft. Umso stolzer sei sie heute, es geschafft zu haben: «Heute, sieben Jahre nach dem Jawort, weiss ich: Liebe ist nicht immer leicht, aber sie ist stärker als jede Krise. Und wenn man gemeinsam durch die dunkelsten Tage geht, scheint das Licht am Ende noch heller.»