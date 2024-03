Nach schwerer Erkrankung: Jamie Foxx strahlt bei Preisverleihung

Jamie Foxx ist zurück bei der Arbeit

Zuletzt gab es nur noch gute Nachrichten von Jamie Foxx. Im August 2023 sagte er, er fühle sich endlich wieder wie er selbst. Anfang 2024 kehrte er zurück vor die Kamera. Zusammen mit Co–Star Cameron Diaz (51) wurde der Schauspieler am Set des Films «Back in Action» in Atlanta, Georgia, gesichtet. Am 17. März hat Foxx weitere Chancen auf einen Preis. Der 56–Jährige ist bei den NAACP Image Awards gleich mehrfach nominiert. So ist er für den Film «Krieg der Bestatter» als bester Hauptdarsteller und für «They Cloned Tyrone» als bester Nebendarsteller vorgeschlagen. Ausserdem ist «Story Ave», an dem er als Produzent beteiligt ist, als bester Independent–Film nominiert.