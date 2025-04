Nach schwerer Krankheit: Papst Franziskus spricht Segen «Urbi et Orbi»

Lange Zeit im Krankenhaus

Am 14. Februar war der Papst in ein Krankenhaus in Rom eingeliefert worden. Er wurde aufgrund einer Bronchitis, später aufgrund einer beidseitigen Lungenentzündung und einer polymikrobiellen Infektion behandelt. Franziskus wurde nach 38 Tagen – dem längsten Krankenhausaufenthalt seit seiner Wahl zum Papst – am 23. März aus dem Krankenhaus entlassen. Während seines Aufenthalts erlebte er offenbar mehrere Atemnot–Krisen, von denen zwei direkt sein Leben gefährdeten. Das hatte ein leitender Arzt, Professor und Klinik–Chefarzt Sergio Alfieri (58), später in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung «Corriere della Sera» enthüllt.