Nach schwerer OP: Heinz Hoenig wird «niemals aufgeben»

Am vergangenen Montag musste sich Heinz Hoenig (72) einer Speiseröhren–Operation unterziehen. Sein Management bestätigte RTL, dass der Eingriff bei dem Schauspieler «soweit gut gelungen» sei. Wenig später wurde zudem mitgeteilt, dass Hoenig wieder wach sei, er sich aber in einer sensiblen Phase befinde. Aktuell ist Hoenig offenbar auf dem Weg der Besserung, wie in einem Bericht der «Bild»–Zeitung angedeutet wird.