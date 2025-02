Nach sechs Jahren mit MS: Selma Blair bezeichnet sich als «Anfängerin»

Blair hätte vor wenigen Jahren nicht gedacht, dass sie einmal dort sein würde, wo sie jetzt ist, weil ihre MS–Erkrankung derart schlimm war – und sie erklärt, dass sie sich nicht hätte vorstellen können, sich für Menschen mit der Krankheit einzusetzen. «Es ist wirklich einer dieser Momente, in dem sich der Kreis schliesst. Jetzt, wo es mir so gut geht und ich so positiv und hoffnungsvoll in die Zukunft blicke, möchte ich anderen Menschen helfen, das auch zu fühlen [...].»