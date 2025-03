Nach sechs Jahren Pause: Robert Redford meldet sich zurück

Vor diesem Cameo–Auftritt war Robert Redford zuletzt 2019 in «Avengers: Endgame» auf der Leinwand zu sehen. In dem Film schlüpfte er erneut in seine Rolle aus «The Return of the First Avenger» aus dem Jahr 2014. Der Schauspieler hatte seinen Rücktritt von der Schauspielerei vor einem seiner letzten Filme, «Ein Gauner & Gentleman» (2018), angekündigt. Bei der Premiere sagte er dann laut «Variety», dass dies «ein Fehler» gewesen sei.