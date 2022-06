Nach seinem Ausraster: Tom Hanks kann schon wieder lachen

Zittern und Ausraster

Bei der Premiere des neuen Baz-Luhrmann-Films (59) Anfang des Monats in der Nähe des australischen Brisbane hatte der Schauspieler seine Hände offenbar nicht unter Kontrolle. Während einer Ansprache zitterten diese so heftig, dass es ihm schwerfiel, das Mikrofon zu halten. In Videos des Auftritts ist zu sehen, wie Hanks mit der körperlichen Beeinträchtigung kämpft. So versuchte er während seiner belustigten Rede über den Drehort Gold Coast unauffällig seine rechte Hand, die das Mikro hielt, mit der linken zu stützen.