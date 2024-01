Nach seinem Horror-Unfall: Jeremy Renner ist nun «einfühlsamer»

Renner geriet am 1. Januar 2023 in der Nähe seines Hauses in Nevada unter das Kettenfahrzeug und wurde dabei schwer verletzt. Er soll mehr als 30 Knochenbrüche gehabt haben und «komplett erdrückt» worden sein, wie es damals laut Medienberichten in einem Polizeibericht hiess. Anschliessend verbrachte er mehr als zwei Wochen im Krankenhaus und musste sich mehreren Operationen unterziehen.