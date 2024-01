Nach seinem Marvel-Aus: Jonathan Majors ist weitere Rolle los

Binnen kürzester Zeit ist US–Schauspieler Jonathan Majors (34) vom gefragten Star zur Persona non grata in Hollywood geworden. Der Star, der eigentlich zum grossen neuen Gegenspieler der Avengers werden sollte, ist seit seines Schuldspruchs wegen Belästigung und Körperverletzung aus dem Marvel–Universum geschmissen worden. Nun vermeldet die US–Branchenseite «Variety», dass Majors eine weitere grosse Rolle verloren hat, für die er fest vorgesehen war: Er sollte in einem Biopic mit dem Arbeitstitel «48 Hours in Vegas» den schrillen Ex–Basketballer Dennis Rodman (62) darstellen.