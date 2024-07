Nach seinem Sturz: Ian McKellen darf nicht auf die Bühne zurück

Ian McKellen war vor knapp zwei Wochen während einer Kampfszene von der Bühne gestürzt. Der Bühnenveteran wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Bereits am nächsten Tag schrieb Ian McKellen via X an seine Fans. Das Fachpersonal in der Klinik habe ihm versichert, dass seine Genesung «vollständig und schnell verlaufen wird, und ich freue mich darauf, an meinen Arbeitsplatz zurückzukehren.» Wie sich nun zeigt, war das wohl zu optimistisch gedacht.