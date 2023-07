Nach seiner Abschiedstournee: Elton John bedankt sich bei seiner Crew

Sein letzter Auftritt in Stockholm

Der britische Sänger hat seine seit 2018 andauernde Abschiedstournee am 8. Juli in Stockholm beendet. Dort spielte er vor Zehntausenden Zuschauern in der Tele2 Arena. Ein grosser Moment nach seiner jahrzehntelangen Karriere. Auf der Bühne in Stockholm sagte er laut «BBC»: «Es war mein Lebenselixier, für euch zu spielen, und ihr wart einfach grossartig.» Der 76-Jährige spielte unter anderem seine Welthits «I'm Still Standing», «Candle in the Wind», «Tiny Dancer» und «Rocket Man». Den Auftritt beendete John schliesslich nach zweieinhalb Stunden mit den Worten «Ich hatte die wundervollste Karriere» und der letzten Zugabe «Goodbye Yellow Brick Road».