Nach septischem Schock: «Emily in Paris»-Star Ashley Park kehrt zurück

Vor wenigen Tagen hatte Lily Collins via Instagram bekannt gegeben, dass der Dreh zur vierten Staffel von «Emily in Paris» begonnen hat – noch ohne Ashley Park. Die wartet auf ein Go der medizinischen Abteilung. Derweil verspricht die «Beef»–Darstellerin, durchzuatmen und «dass ich mich so gut wie möglich um mich kümmere, um wieder in Kampfform zu kommen».