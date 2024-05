Nach sieben Jahren: Jake Borelli verlässt «Grey's Anatomy»

Jake Borelli (33) verlässt die beliebte Krankenhausserie «Grey's Anatomy» nach sieben Jahren. Das berichtet das gewöhnlich gut unterrichtete Branchenmagazin «Deadline». Die gerade laufende 20. Staffel wird die letzte mit Borelli in der Rolle des Dr. Levi Schmitt sein. Laut «Deadline» soll es aber Verhandlungen geben, dass er in der kürzlich bestätigten Season 21 für ein paar Episoden zurückkehren wird. So soll Dr. Schmitt ein würdiger Abschied aus der Krankenhausserie beschert werden.