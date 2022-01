Nach sieben Super-Bowl-Siegen: Tom Brady tritt ab

Ehemann und Vater

Schon Anfang der Woche soll Brady seinen Rücktritt angedeutet haben. In seinem Podcast «Let's Go» sagte er: «Sie [Gisele, Anm. d. Red.] verdient, was sie von mir als Ehemann braucht. Und meine Kinder verdienen, was sie von mir als Vater brauchen.» Nun sei die Entscheidung gefallen.