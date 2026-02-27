Nach Skandal: Jonathan Majors dreht neuen Actionfilm in South Carolina

Jonathan Majors (36) steht kurz vor seiner Rückkehr auf die grosse Leinwand. Wie das Branchenmagazin «Deadline» berichtet, arbeitet der Schauspieler derzeit in South Carolina an einem noch geheimen Actionfilm der Produktionsfirmen Daily Wire und Bonfire Legend. Regisseur ist Kyle Rankin (53), der auch das Drehbuch verfasst hat. Zu den Produzenten gehört der konservative Podcaster Ben Shapiro (42).