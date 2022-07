Nach Skandal-Tweet: Bette Midler wollte nicht «transphob» wirken

Ihr vielfach kritisierter Tweet sei eine Antwort auf einen Artikel in der «New York Times» gewesen. «The Far Right and Far Left Agree on One Thing: Women Don't Count», zu Deutsch «Die extreme Rechte und die extreme Linke sind sich in einer Sache einig: Frauen zählen nicht», lautet die Überschrift. «Ich hatte nicht die Absicht, etwas Ausgrenzendes oder Transphobes zu sagen; darum ging es mir nicht», erklärt Midler. Vielmehr wollte sie auf «denselben alten Scheiss» hinaus, «den sich Frauen - alle Frauen - seit den Höhlenmenschen gefallen lassen müssen»: «Selbst damals standen die Männer an erster Stelle.»