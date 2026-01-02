Nach Social-Media-Angriff: George Clooney feuert gegen Trump zurück

Trump war laut Clooney «eine grosse Knalltüte»

Vielleicht fühlte sich Trump aber auch von einem Interview mit Clooney angegriffen, das vor wenigen Tagen vom Branchenmagazin «Variety» veröffentlicht wurde. Lange vor Trumps Zeit als Politiker habe Clooney ihn «sehr gut gekannt», erzählte er. Der heutige Präsident habe den Schauspieler damals «oft angerufen» und einmal sogar versucht, Clooney einen Termin bei einem Chirurgen zu beschaffen. Der Hollywoodstar erinnerte sich: «Er ist eine grosse Knalltüte. Nun, das war er zumindest. Das hat sich alles geändert.»