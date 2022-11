Nach Sorge um ihre Gesundheit: Mette-Marit beim Fussball in Oslo

Nachdem sie vor wenigen Wochen einen Termin aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste, hat sich die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (49) wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Kronprinz Haakon (49), besuchte sie am 5. November ein Fussballspiel in Oslo und wirkte dabei sichtlich munter und gut gelaunt.