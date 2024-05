Nach Speiseröhren-OP: Heinz Hoenig ist aufgewacht

Nach seiner gestrigen Speiseröhren–OP ist der schwer erkrankte Schauspieler Heinz Hoenig (72) wieder bei Bewusstsein. Das hat Hoenigs Management am Dienstag (14. Mai) gegenüber RTL bestätigt. Dem 72–Jährigen gehe es im Anschluss an die lebensrettende Operation am Montag, dem 13. Mai, den Umständen entsprechend gut.