Nach spektakulärem Comeback: Venus Williams bestätigt ihre Verlobung

Verlobungs–Spekulationen seit Februar

Bereits im Februar hatte Venus Williams Verlobungsgerüchte entfacht: Bei einem Training in Rom war sie mit einem auffälligen Diamantring an der Hand gesichtet worden. Wenige Wochen später zeigte sie sich an der Seite ihres Partners auf der Fashion Week in Mailand – erneut mit einem Ring, allerdings offenbar einem anderen als zuvor.