Nach Spekulationen: In diese Schule kommen George, Charlotte und Louis

Das Traditionsinternat in der Grafschaft Wiltshire kostet pro Jahr rund 59.000 Pfund (etwa 69.000 Euro) pro Kind. Die Planungen für den Schulwechsel des ältesten Wales–Sprosses sind Insidern zufolge bereits so konkret, dass sogar feststeht, in welchem der Häuser Prinz George untergebracht werden soll.