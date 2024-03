Nach Sportunfall: Victoria Beckham ist mit einem Knie-Roller unterwegs

Victoria und David Beckham zeigen sich humorvoll

In einem Video in einer Instagram–Story zeigte das Spice Girl mit Humor, dass sie sich von ihrer kleinen Verletzung nicht unterkriegen lässt. Sie freute sich sogar über das neue Accessoire: «Mein kleines Fahrrad hat seinen eigenen Parkplatz», kommentierte sie amüsiert die Szene, in der ein vierrädriges Gefährt in einem Parkhaus steht. Bereits wenige Tage zuvor teilte sie in ihr Ihrer Story Bilder, die zeigten, wie der pensionierte Fussballprofi David Beckham (48) seiner Gattin einen sogenannten Knie–Roller schenkte. «Das beste Geschenk, das mein Mann mir je gekauft hat!!!», schrieb sie dazu.