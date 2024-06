Nach SPS-Diagnose: Céline Dion ist zurück auf dem roten Teppich

Die Sängerin fuhr dem Bericht zufolge fort: «Und danke euch, meinen Fans, eure Teilnahme an meiner Reise war ein unermessliches Geschenk. Eure nicht enden wollende Liebe und Unterstützung haben mich zu diesem Moment gebracht.» Ausserdem erklärte Dion offenbar mit Tränen in den Augen: «Ich kann nicht glauben, was für ein Glück ich habe, dass ich meine Freunde in meinem Leben habe.» Und: «Ich danke euch allen aus tiefstem Herzen dafür, dass ihr Teil meiner Reise wart. Dieser Film ist mein Liebesbrief an jeden von euch.» Sie hoffe, «alle sehr bald wiederzusehen», schloss sie unter Standing Ovations der Zuhörer. «I Am: Celine Dion» ist ab dem 25. Juni zu sehen.