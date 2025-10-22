Nach Stimmband-OP: Jon Bon Jovi kündigt Tour für 2026 an

In einem Interview mit «People» im April 2024 sprach der Sänger offen über seine tägliche Routine. Er arbeite mit Gesangslehrern zusammen und absolviere täglich Stimmübungen. «Jeder Tag ist Teil des Genesungsprozesses», beschrieb er damals seine Situation. Dabei blieb Jon Bon Jovi realistisch, was seine Möglichkeiten angeht. «Ich bin in der Lage zu singen», erklärte er. «Wozu ich noch nicht unbedingt in der Lage bin, sind zweieinhalb Stunden pro Nacht, vier Nächte die Woche.» Doch genau das sei sein Ziel, das er offenbar jetzt erreicht hat.