Nach «Stranger Things»: Winona Ryder dreht mit A$AP Rocky

Rocky selbst trägt im Clip pinke Lockenwickler im Haar und feiert mit Punkrock–Freunden eine wilde Garagenparty. Dann taucht die Polizei auf, es folgen Verhaftungen, Mugshots und Szenen hinter Gittern. Doch der Rapper kommt mit dem Geld seiner Nachbarin wieder frei, sehr zu ihrer Freude – am Ende steht Ryder in Rockys Dusche, bevor er durch die Heckscheibe eines Polizeiwagens katapultiert wird. Ein surrealer Trip in Bildern.