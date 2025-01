Nach Streit mit Justin Baldoni: Blake Livelys neuer Film vor dem Aus?

Die Schauspieler Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40) sind schon seit Wochen in eine mediale Schlammschlacht verwickelt, in der es mittlerweile auch zu Klagen vor Gericht gekommen ist. Doch die negative Presse, von der besonders Baldoni betroffen zu sein scheint, wird keine Auswirkungen auf «Nur ein kleiner Gefallen 2» haben, einen Film, in dem Lively noch in diesem Jahr zu sehen sein soll. Das zumindest sagte Regisseur Paul Feig (62) – und reagierte damit auf ein falsches Online–Gerücht.