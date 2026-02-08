Nach Sturz bei Olympia: Lindsey Vonn wurde operiert

Das US–Skiteam gab zunächst bekannt, dass Vonn sich verletzt habe, jedoch in einem «stabilen Zustand» sei und sich US–Ärzte und italienische Mediziner um sie kümmern würden. «Es bricht mir das Herz», sagte Vonns Vater der «Sportschau» kurz nach dem dramatischen Sturz. Seine Tochter sei «so eine Kriegerin, sie ist so eine starke Kämpferin. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Unglücklicherweise war es nicht ihr Tag. Das ist herzzerreissend.»