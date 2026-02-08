Nach Sturz bei Olympia: Lindsey Vonn wurde operiert

Lindsey Vonn (41) ist am 8. Februar bei der Abfahrt der Frauen während der Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo schwer gestürzt. Wie Alexander Hödlmoser, der Cheftrainer der US–Damen gegenüber dem SRF zunächst erklärte, habe sich Vonn womöglich den Unterschenkel gebrochen. Jetzt berichtet die italienische Nachrichtenagentur «Ansa», dass Vonn sich eine Fraktur im linken Bein zugezogen habe und im Krankenhaus Ca' Foncello bereits operiert worden sei, wie das Gesundheitsamt von Treviso bestätigte. Am kommenden Montag um 12 Uhr werde ein neuer medizinischer Bericht veröffentlicht.
Mit Hubschrauber abtransportiert
Wenige Sekunden nach dem Start war Vonn am Sonntag auf der Piste mit dem Arm an einem der Tore hängengeblieben. Sie stürzte und Helfer sowie Sanitäter eilten herbei, um sie zu versorgen. Das Rennen wurde zunächst unterbrochen, da die Sportlerin mit einem Hubschrauber abtransportiert werden musste. Sie kam zunächst in die Klinik Codivilla, wo die ersten Untersuchungen stattfanden und die Diagnose gestellt wurde. Für die OP wurde Vonn dann verlegt.
Das US–Skiteam gab zunächst bekannt, dass Vonn sich verletzt habe, jedoch in einem «stabilen Zustand» sei und sich US–Ärzte und italienische Mediziner um sie kümmern würden. «Es bricht mir das Herz», sagte Vonns Vater der «Sportschau» kurz nach dem dramatischen Sturz. Seine Tochter sei «so eine Kriegerin, sie ist so eine starke Kämpferin. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Unglücklicherweise war es nicht ihr Tag. Das ist herzzerreissend.»