Nach Sturz: Elton John muss Nacht im Krankenhaus verbringen

Jetzt wolle der Sänger mehr Zeit mit Ehemann David Furnish (60) und den beiden gemeinsamen Söhnen Zachary (12) und Elijah (10) verbringen. Den Sommer hat die Familie bisher in Frankreich genossen. Zuletzt soll John mit dem Schauspieler und Oscarpreisträger Kevin Spacey (64) in Nizza zu Abend gegessen haben. Spacey war Ende Juli in einem Strafprozess in London in allen Anklagepunkten freigesprochen worden.